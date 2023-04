Privacytoezichthouders zeer bezorgd over nieuwe Europese anti-witwasrichtlijn

De Europese privacytoezichthouders, verenigd in de EDPB, maken zich grote zorgen over een nieuwe Europese anti-witwasrichtlijn die in de maak is en ernstige gevolgen voor Europese burgers kan hebben. Op dit moment wordt in Europa gesproken over een wetsvoorstel voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, dat de huidige anti-witwasrichtlijn moet opvolgen. De EDPB heeft ernstige zorgen geuit over de rechtmatigheid, noodzaak en evenredigheid van de voorstellen.

Door de voorgestelde bepalingen kunnen private bedrijven en publieke instanties persoonsgegevens met elkaar delen. Het gaat hier om het op grote schaal delen van transacties en persoonsgegevens die zijn verzameld voor klantonderzoeken en transactiemonitoring. "De risico’s voor burgers zijn ernstig, en de gegevensverwerking kan aanzienlijke impact hebben op mensen. Zij kunnen bijvoorbeeld op zwarte lijsten terechtkomen en uitgesloten worden van financiële diensten", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

De EDPB heeft Europese medewetgevers in een brief opgeroepen om de bepalingen niet in het definitieve voorstel van de wet op te nemen. Eerder maakte de Autoriteit Persoonsgegevens ook al bezwaar tegen dergelijke bepalingen in de Nederlandse wetgeving. "In de brief van de EDPB staan dezelfde soort bezwaren als de AP eerder heeft aangegeven bij het wetsvoorstel plan van aanpak Witwassen. Fijn dat binnen Europa de neuzen dezelfde kant op staan wat betreft de anti-witwaswetgeving", zo stelt AP-besetuurder Katja Mur.