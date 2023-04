SIDN: 65 procent Nederlandse phishingsites binnen 24 uur offline gehaald

65 procent van de websites in de .nl-zone die wordt gebruikt voor phishing en malware werd vorig jaar binnen 24 uur door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) offline gehaald. Een jaar eerder gingen dergelijke malafide websites na gemiddeld 19 uur offline, zo blijkt uit het vandaag verschenen jaarverslag van de stichting (pdf). SIDN is de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert.

SIDN bestrijdt phishing en malware in de .nl-zone via het programma Abuse204.nl. Via dit programma worden registrars en hostingproviders gewaarschuwd voor misbruik in hun netwerk. Door snel malafide sites offline te halen wil de stichting .nl-domeinnamen onaantrekkelijker maken voor cybercriminelen. "In 2022 haalden we 65 procent van de phishingsites en websites met malware binnen 24 uur offline. In uitzonderlijke gevallen maken we de domeinnaam onbereikbaar, waardoor de daaraan gekoppelde website ook niet meer bereikbaar is."

Daarnaast wordt ook houderverificatie bij verdachte registraties toegepast. Hiervoor ontwikkelde SIDN het systeem RegCheck. Dat kent interpreteerbare risicoscores aan nieuwe domeinnaamregistraties toe. Als de stichting vermoedt dat een .nl-domeinnaam is geregistreerd voor malafide doeleinden heeft een houder sinds 2022, na een verzoek van SIDN, drie dagen de tijd om zich na het registreren van de .nl-domeinnaam te identificeren. Voorheen waren dit vijf dagen.