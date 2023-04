De Protestantse Kerk waarschuwt gemeenten en kerkenraden voor e-mailfraude, waar inmiddels verschillende protestantse gemeenten mee te maken hebben gekregen. Oplichters doen zich voor als de predikant van de gemeente en versturen een e-mail naar bijvoorbeeld kerkenraadsleden waarin wordt gevraagd om cadeaubonnen aan te schaffen.

De oplichters maken daarbij gebruik van e-mailadressen die erg veel op die van predikanten lijken. Vervolgens versturen ze dit bericht dat zogenaamd van de predikant afkomstig is: "Ik kan nu niet praten of sms-en. Ik zit midden in een zoom-meeting. Ik mail je met mijn laptop. Ik heb hulp nodig bij het online kopen van cadeaubonnen. Het is de bedoeling dat ik geschenken naar drie mensen stuur. Laat me weten of het mogelijk is om ze nu te krijgen, zodat ik je kan vertellen wat nodig is. Ik zal je vergoeden. Bedankt."

Verschillende ouderlingen in de Hervormde Gemeente IJsselstein ontvingen het bericht. Eén van hen dacht dat het om een legitiem verzoek ging en kocht voor 450 euro aan cadeaubonnen. "Omdat dit zo specifiek gebeurde in een kerkelijke setting, lijkt het mij nuttig hiervoor andere gemeenten en kerkenraden te waarschuwen”, zegt dominee Jelle van Holten, predikant in IJsselstein. In deze zaak is aangifte gedaan bij de politie.