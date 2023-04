Criminelen claimen gegevens WD-klanten bij aanval te hebben gestolen

Bij de aanval op harde schijffabrikant Western Digital is tien terabyte aan data buitgemaakt, waaronder grote hoeveelheden gegevens van klanten, zo claimen de verantwoordelijke criminelen tegenover TechCrunch. Vanwege de aanval besloot WD allerlei diensten offline te halen, waaronder de My Cloud-opslagdienst, maar die zijn sinds woensdag weer online. Klanten konden er tien dagen lang geen gebruik van maken.

Daarnaast moeten klanten vrezen dat hun gegevens in handen van de aanvallers zijn gekomen. Om wat voor soort gegevens het zou gaan is onbekend. De criminelen lieten tegenover TechCrunch zien dat ze over het certificaat en de key beschikken om bestanden als Western Digital te signeren en gegevens van het bestuur in handen hebben. Om te voorkomen dat de gestolen data wordt gepubliceerd eisen de criminelen een bedrag van acht cijfers. Hoe ze toegang tot de systemen konden krijgen is niet bekend. WD wilde niet op de claims van de aanvallers reageren.