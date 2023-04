Privacy First: minister Kuipers koerst op nieuwe variatie landelijk EPD

Minister Kuipers van Volksgezondheid koerst op een nieuwe variatie van het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) waarmee de bewindsman zijn eigen wet weigert uit te voeren, zo stelt stichting Privacy First. De nieuwe Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) moet het digitaal uitwisselen van medische gegevens in de zorg stapsgewijs verplicht gaan stellen.

Tijdens de voorbereiding en de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer heeft de minister herhaaldelijk de intentie uitgesproken patiënten een werkelijke keuze te gaan bieden. Gegevens kunnen worden uitgewisseld via een gecentraliseerd uitwisselingssysteem, zoals een landelijk EPD, of decentraal tussen artsen onderling. Artsen maken dan onderling afspraken over welke gegevens voor welke doorverwijzing relevant zijn.

Afgelopen dinsdag vond er in de Eerste Kamer een debat plaats over het wetsvoorstel. De senatoren wilden onder andere weten of de minister bereid is om de voorgenomen opt in-regeling (gegevens worden niet uitgewisseld tenzij de patiënt aangeeft dat te willen) om te zetten in een opt out-regeling (gegevens worden uitgewisseld, tenzij de patiënt aangeeft dat niet te willen), omdat uit onderzoek zou blijken dat de meeste patiënten voorstander zijn van een opt out-regeling.

SP-senator Gerkens stelde vragen over de opslag van de patiëntgegevens. Ze vindt dat de uitwisseling van patiëntgegevens zorgvuldig moet worden geregeld. Ze vroeg of de minister zich hard wil maken voor decentrale systemen en om centrale systemen onmogelijk te maken. Volgens Gerkens moet de politiek niet alleen de kaders bepalen, maar ook eerder aangeven waar de grenzen liggen.

Volgens Kuipers zijn voor een goede gegevensuitwisseling juist centrale afspraken en een landelijke verbinding nodig. "Ik gaf in het debat al aan dat ik daarbij niet denk aan één landelijk schakelpunt, maar wel aan een landelijk dekkend netwerk. Ik kom vandaag zelfs nog met een brief over een landelijk dekkende infrastructuur op dit terrein." Privacy First stelt dat patiënten nu handmatig moet gaan bijhouden welke zorgverleners toegang moeten krijgen tot welke gegevens.

"Dit is op zijn minst opmerkelijk, omdat de minister eerder aangaf dat deze methode van ‘gespecificeerde toestemming’ onwerkbaar zou zijn voor burgers en patiënten. Bovendien worden patiënten nu gedwongen een oplossing te gebruiken die ontwikkeld wordt door private partijen, waaronder de zorgverzekeraars", aldus de privacystichting. Die vindt dat burgers door de verplichting om gegevens straks digitaal uit te wisselen niet gedwongen mogen worden om alsnog toestemming te geven voor het gebruik van het voormalig landelijk EPD (LSP), of vergelijkbare systemen. "Juist daar wil de minister nu gaan afwijken van de wet", zo laat de stichting weten.

Tijdens het debat diende SP-senator Gerkens ook een motie in om ervoor te zorgen dat toegang tot het medisch dossier juist decentraal via bij de zorgaanbieder vastgelegde toestemmingen en autorisaties mogelijk moet zijn en dat het kabinet hiervoor moet zorgen. De senator merkt op dat de minister namelijk voor een centraal systeem lijkt te gaan, terwijl dat niet nodig is.

"Wanneer je alle systemen met elkaar koppelt, heb je de facto namelijk een centraal systeem. Daarmee is de zwakste schakel het grootste risico, en hoe meer schakels, hoe zwakker het systeem. Dus nogmaals, volgens mij gaat de minister hier voor een centraal systeem", liet ze weten. Minister Kuipers ontraadde de motie en stelt dat een landelijk dekkend netwerk nodig is. De Eerste Kamer stemt op 18 april over het wetsvoorstel en de ingediende motie.