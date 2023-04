Kuipers wil meer gezondheidsdata voor secundaire doelen beschikbaar maken

Minister Kuipers van Volksgezondheid wil meer gezondheidsgegevens voor secundaire doelen beschikbaar maken, zo laat de bewindsman in de vandaag gepubliceerde strategie "secundair datagebruik gezondheidszorg" weten. Volgens Kuipers worden in de zorg veel gegevens geregistreerd. "Secundair gebruik van deze data kan een nog grotere rol spelen in het verbeteren van de gezondheidszorg", zo claimt de minister.

Die stelt ook dat het secundair gebruik van gezondheidsdata allerlei kansen en meerwaarde voor de zorg heeft. Op dit moment zijn er echter nog veel knelpunten die het brede secundair gebruik van gezondheidsdata in de weg staan, gaat Kuipers verder. "Ik wil komen tot een situatie waarin meer gezondheidsgegevens geanonimiseerd of gepseudonimiseerd beschikbaar worden gesteld voor diverse secundaire doelen."

Eerder maakte de Spaanse privacytoezichthouder nog duidelijk dat pseudonimisering geen anonimisering is. Bij pseudonimisering is het namelijk door middel van aanvullende informatie nog steeds mogelijk om personen te identificeren. Gepseudonimiseerde gegevens moeten dan ook als persoonsgegevens worden beschouwd waarop de AVG van toepassing is. "Het proces van anonimiseren kan niet teruggedraaid worden. Bij geanonimiseerde data is daarom geen sprake meer van persoonsgegevens" laat de strategie van de minister weten.

Daarin staat ook dat burgers zeggenschap over en inzicht moeten hebben in het gebruik van gezondheidsgegevens voor secundaire doelen. "Ik ben mij ervan bewust dat het om gevoelige gegevens van burgers gaat. Daarom hecht ik er belang aan dat de burger kan rekenen op integere omgang met deze data", merkt Kuipers op. De minister zal zich in eerste instantie richten op het zorgdomein, maar stelt dat het "op termijn" wenselijk is om ook data uit het sociale domein te betrekken bij het beleid voor het beschikbaar maken van data voor secundair gebruik.

De strategie bevat ook een "routekaart" die tot het secundair gebruik van gezondheidsdata moet leiden en vier actielijnen bevat: interoperabiliteit, generieke functies, grondslagen en vertrouwen. "De zorgsector staat voor grote uitdagingen. Secundair gebruik van gezondheidsgegevens is een van de manieren om deze uitdaging het hoofd te bieden. Ik ben ervan overtuigd dat het ons zorgsysteem zal versterken", besluit Kuipers zijn strategie.