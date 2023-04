Minister verwacht komende jaren vaker haperingen met C2000-systeem

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid verwacht dat er de komende jaren vaker haperingen zullen plaatsvinden in het C2000-communicatiesysteem van de politie. De minister reageerde op Kamervragen over een incident bij een klopjacht naar drie overvallers in Rijsbergen, waar het C2000-systeem niet naar behoren werkte. Donderdag werd bekend dat C2000 ook tijdens Paaspop niet werkte, zo meldde Omroep Brabant.

Uit onderzoek naar het incident bij Rijsbergen bleek dat de essentie van het probleem in de antenne-installatie van een mobiele antennemast zat, waardoor er geen goede radiodekking mogelijk was. "Problemen met betrekking tot de dekking van C2000 kunnen op veel manieren ontstaan, zoals veranderingen in het landschap, de bebouwde omgeving en storende radiobronnen", stelt Yesilgöz. "Deze problematiek, die samenhangt met het intensief gebruik van (een steeds beperktere ruimte van) radiofrequenties, neemt naar verwachting de komende jaren verder toe."

De minister voegt toe dat honderd procent beschikbaarheid nooit kan worden gegarandeerd. Wel wordt er volgens de bewindsvrouw jaarlijks gekeken naar de gebieden waar de meeste problemen zich voordoen, zodat die kunnen worden aangepakt. Uiteindelijk zal het C2000-systeem worden vervangen. "De vervanging van C2000 is onvermijdelijk om aan de groeiende behoeften van gebruikers, zoals real-time locatiebepaling en de inzet van drones, te voldoen", laat Yesilgöz weten. Het toekomstige systeem is echter nog niet ontwikkeld, waardoor het nog wel even kan duren voordat C2000 daadwerkelijk wordt vervangen.