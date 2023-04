EFF hekelt "bangmakerij" van FBI over usb-laadstations die malware verspreiden

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF heeft uitgehaald naar de FBI, omdat de opsporingsdienst onnodig paniek zaait over usb-laadstations die malware verspreiden. Eerder deze week adviseerde de FBI om gratis usb-oplaadstations op vliegvelden, hotels en winkelcentra te vermijden. Aanvallers hebben volgens de Amerikaanse opsporingsdienst namelijk manieren gevonden om via deze apparaten spyware en malware op telefoons te krijgen.

De afgelopen jaren zijn er verschillende van dergelijke waarschuwingen verschenen, zonder dat er echt concrete details of voorbeelden van daadwerkelijke infecties of aanvallen worden gegeven. Ook het laatste bericht van de FBI mist dergelijke informatie. In een reactie tegenover Snopes laat een woordvoerder van de opsporingsdienst weten dat het om een "public service announcement" gaat, die is gebaseerd op een eerder bericht van toezichthouder FCC. De FCC kan echter ook geen concrete voorbeelden geven en heeft ook geen toename van klachten over "juice jacking" gezien, zoals het verspreiden van malware via laadstations wordt genoemd.

"Wanneer je berichten hoort over openbare laadstations die mensen malware geven, moet je je afvragen welke kwetsbaarheid is gebruikt en wanneer het wordt verholpen, alsmede hoe wijdverbreid het probleem is en hoeveel mensen hierdoor worden geraakt", aldus de EFF. Volgens de burgerrechtenbeweging ontbreekt deze informatie in de berichten over juice jacking die om de zoveel tijd verschijnen, omdat die vaak gebaseerd zijn op oudere berichten waarin deze informatie ook ontbreekt.

De EFF stelt dat er ongetwijfeld ook in de toekomst usb-kwetsbaarheden gevonden zullen worden, net zoals het geval is met browsers en andere apps. Sommige van die beveiligingslekken zijn te gebruiken om telefoons met malware te infecteren, zeker wanneer veel mensen hun beveiligingsupdates niet installeren. "Maar met een beetje scepsis en gezond verstand kunnen we paniekzaaierij over laadstations in de toekomst voorkomen", besluit de burgerrechtenbeweging.