Honderden agenten gebruiken push-to-talk-app als back-up voor C2000-systeem

Honderden agenten maken maandelijks gebruik van de push-to-talk-app, die mede als back-up voor het C2000-communicatiesysteem is ontwikkeld. Dat heeft minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid laten weten. Zaterdag meldde Security.nl dat de minister verwacht dat C2000 in de toekomst vaker met haperingen te maken zal krijgen. Iets wat de afgelopen maanden al meerdere keren is voorgekomen.

Via het C2000 systeem kunnen hulpdiensten met elkaar communiceren. Bij meerdere zaken waarbij de politie werd ingezet, waaronder bij een recente klopjacht op overvallers, haperde het systeem. Er wordt al lange tijd over een vervangend systeem gesproken, maar dat is nog niet ontwikkeld. Eind vorig jaar werd de push-to-talk-app gelanceerd, die als terugvaloptie voor C2000 kan dienen.

Bijna veertigduizend politiemedewerkers kunnen op dit moment van de app gebruikmaken. Het feitelijke gebruik in de praktijk per dag varieert tussen de 100 en 250 gebruikers. Deze maand worden vijftienhonderd actieve gebruikers verwacht, aldus Yesilgöz. De minister merkt op dat de app voor drie scenario's is ontwikkeld, namelijk wanneer C2000 niet of niet goed functioneert, in het geval de dekking wegvalt en voor tactisch en strategische redenen.

"De eerste signalen van de gebruikers over het gebruik van de app zijn positief. Gebruikers geven aan dat het prettig is dat de app dezelfde functionaliteiten biedt als de C2000-portofoon", zo reageert de bewindsvrouw op Kamervragen van de PvdA over de storingen bij het C2000-systeem. Yesilgöz voegt toe dat de app nadrukkelijk is bedoeld als terugvalvoorziening.

"Het is geen missiekritisch middel wat betekent dat er geen vergelijkbare maatregelen met C2000 zijn getroffen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid te garanderen. Daarnaast blijft het middel een app op de telefoon, waardoor er niet met één druk op de knop kan worden geschakeld met de meldkamer in geval van hoge urgentie." De push-to-talk-app wordt de komende tijd ook bij andere diensten verder uitgerold, waaronder de Koninklijke Marechaussee en ambulancepersoneel.