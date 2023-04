Minister: kinderen mogen pas vanaf 16 jaar zelf socialmedia-account aanmaken

Kinderen mogen pas vanaf 16 jaar zelf een socialmedia-account aanmaken en daaronder hebben ze toestemming van hun ouders nodig. Het is aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om hierop te handhaven, zo heeft minister Weerwind voor Rechtsbescherming laten weten. De bewindsman reageerde op Kamervragen van de ChristenUnie over een Frans wetsvoorstel dat verplicht dat jongeren tot 15 jaar toestemming van ouders krijgen voor het gebruik van sociale media.

"Bent u ermee bekend dat de werkelijke leeftijdsgrens voor het aanmaken van een account op sociale media met toestemming van de ouders 16 jaar is, wettelijk vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), maar dat in Nederland de officieuze grens van 13 jaar wordt gehanteerd?", wilde ChristenUnie-Kamerlid Drost weten. Volgens Weerwind is er in Nederland helemaal geen sprake van een officieuze grens van 13 jaar.

"De AVG schrijft voor dat er voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar toestemming van de ouders of de ouderlijke verantwoordelijke moet zijn. Wel zijn er diverse sociale mediaplatforms die ervoor kiezen om kinderen jonger dan 13 jaar in elk geval niet toe te laten tot hun platform. Deze regel volgt echter niet uit een wettelijk vereiste."

Drost merkte op dat jongeren onder de 13 jaar zelf eenvoudig zonder toestemming van hun ouders een account kunnen aanmaken, omdat sociale mediaplatforms de leeftijd niet controleren en het heel makkelijk voor jongeren is om een andere leeftijd in te vullen. Weerwind stelt dat de praktijk "weerbarstig" is en kinderen onder de 16 jaar vaak manieren vinden om de mechanismes van het platform te omzeilen.

"Daarnaast is het belangrijk dat sociale mediaplatforms geen methoden voor leeftijdsverificatie ontwikkelen en inzetten die inbreuk maken op de privacy van gebruikers. Dit risico bestaat bijvoorbeeld bij het gebruik van biometrie of het uploaden van een kopie van het identiteitsbewijs om leeftijd vast te stellen", reageert de minister verder.

Het ChristenUnie-Kamerlid had als laatste aan de minister gevraagd om ervoor te zorgen dat kinderen pas vanaf 15 jaar met toestemming van hun ouders op sociale media mogen. "Zoals reeds vermeld ligt de leeftijdsgrens waarbij toestemming van de ouders of verzorgers nodig is voor het verwerken van persoonsgegevens in Nederland op 16 jaar. Wij vinden het niet wenselijk deze leeftijdsgrens te verlagen naar 15 jaar", antwoordt Weerwind daarop, die toevoegt dat het aan de toezichthouder is om hierop te handhaven.