Duitse overheid geeft opnieuw aan e-maildienst digitaal veiligheidskeurmerk

De Duitse overheid heeft opnieuw aan een e-maildienst in het land een digitaal veiligheidskeurmerk toegekend. Het gaat om drie e-maildiensten van telecomprovider EWE Tel dat met het keurmerk aangeeft aan bepaalde veiligheidseisen te voldoen, zoals het gebruik van protocollen DNSSEC en DANE, het informeren van de autoriteiten over kwetsbaarheden en het tijdig verhelpen van beveiligingsproblemen.

Met het keurmerk wil het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, het eenvoudiger voor particulieren maken om de veiligheidskenmerken van it-producten vast te stellen. Dit moet leiden tot beter geïnformeerde beslissingen bij de aanschaf van it-producten.

Het keurmerk is voorzien van een link en qr-code die naar een specifieke productpagina op de website van het BSI wijzen. Op deze pagina staat informatie over securityfeatures die de leverancier garandeert. Het veiligheidskeurmerk is twee jaar geldig. Eerder ontvingen ook mailproviders Freenet, Mailbox.org, Mail.de en SpaceNet het keurmerk. Naast e-mailproviders heeft de Duitse overheid ook een digitaal veiligheidskeurmerk voor routerfabrikanten.