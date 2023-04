Tweede Kamer stemt voor monitoringskastje in auto's verkeersovertreders

Nederland is al monitor-land bij uitstek, en stapje voor stapje blijven we maar meer controleren. Vindt niemand in Den Haag dit nou griezelig genoeg om het niet te doen?



Het is ook wel aardig dat iedereen in Nederland een keer een verkeersovertreding heeft begaan, alleen misschien nog nooit is gepakt. Geen richting aangeven als je de rotonde verlaat, iemand geen voorrang geven die je te laat ziet, net iets te hard gereden om een lege snelweg, nog even gas voor het oranje stoplicht terwijl je het stoplicht op rood ziet schieten.



Iedereen kan met dit kastje in de auto gaan rijden. Kunnen we meteen zien waar je rijdt. Want die data, tsja, die houden we natuurlijk ook bij, anders weten we niet of je een snelheidsovertreding maakt.



Handige data ook voor opsporing, want dat zal na "een succesvolle proef" er ook van komen. De glijdende schaal van Den Haag zullen we maar zeggen.