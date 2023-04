YubiKey-leverancier Yubico gaat via spac naar Zweedse beurs

Het Zweedse securitybedrijf Yubico, bekend van de YubiKey-beveilgingssleutel waarmee op allerlei accounts kan worden ingelogd, gaat via een fusie met ACQ Bure naar de Zweedse beurs, zo heeft het vandaag bekendgemaakt. ACQ Bure fungeert hierbij als spac (special purpose acquisition company), ook wel een lege beurshuls genoemd.

Het gaat hierbij om een lege vennootschap zonder operationele activiteiten dat via een beursgang kapitaal wil ophalen om een ander bedrijf geheel of gedeeltelijk over te nemen of daarmee te fuseren. De fusie tussen Yubico en ACQ Bure zou in het derde kwartaal moeten zijn afgerond. De transactie waardeert de aandelen van Yubico op 800 miljoen dollar. Yubico werd in 2007 opgericht en biedt een hardwarematige beveiligingssleutel voor allerlei diensten en platforms.