MIVD: Chinese bedrijven faciliteerden cyberspionage Chinese leger

Chinese bedrijven hebben vorig jaar meerdere cyberspionagecampagnes van de Chinese krijgsmacht gefaciliteerd, zo stelt de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) op basis van eigen onderzoek. De inlichtingendienst vermoedt dat dergelijke constructies zijn opgezet vanuit de behoefte van Chinese hackersgroepen om cyberspionage anoniemer en professioneler aan te pakken en om attributie te voorkomen. Concrete voorbeelden worden echter niet gegeven.

Daarnaast blijkt ook dat enkele Chinese universiteiten een belangrijke rol spelen in het opzetten en ontwikkelen van trainingen, systemen en tooling die gebruikt worden voor van offensieve cybercapaciteiten van het Chinese leger, aldus de MIVD in het vandaag verschenen Jaarverslag 2022. Daarin staat ook dat de inlichtingendienst vorig jaar, net als in 2021, verschillende Chinese cyberoperaties heeft ontdekt die erop waren gericht om politieke inlichtingen te verzamelen. "Het aantal overheden en organisaties dat wordt getroffen is groot en lijkt gericht gekozen."

Verder laat de MIVD weten dat het, samen met de AIVD, onderzoek heeft gedaan naar spionage in verschillende technologiesectoren. Daarbij hebben de inlichtingendiensten onder meer waargenomen dat Chinese overheidsinstanties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de binnenlandse high tech industrie, gerelateerd kunnen worden aan investeringen in Nederland.