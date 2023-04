Eurocommissaris hekelt "zware belang" dat EU aan encryptie hecht

Met het zware belang dat de Europese Unie hecht aan encryptie plaatst het blok zich buiten de wijdere internationale orde waar de afweging tussen encryptie en het bestrijden van online kindermisbruik anders zou worden gemaakt, zo liet Eurocommissaris van Binnenlandse Zaken Ylva Johansson onlangs tijdens een bijeenkomst van de Parlementaire Controlegroep (JPSG) Europol weten.

Johansson zit achter het scanplan van de Europese Commissie, dat als doel heeft om chatberichten en andere communicatie van Europese burgers te controleren. De Eurocommissaris kreeg vanwege het plan afgelopen februari nog een Big Brother Award. "De Europese Commissie ondermijnt met dit wetsvoorstel de vertrouwelijkheid van communicatie op het internet. Het betekent namelijk dat platforms, en indirect ook autoriteiten, alle chats, foto’s en video’s van hun gebruikers zullen moeten beoordelen", aldus burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, dat de Big Brother Awards organiseerde.

De JPSG bestaat uit leden van de nationale parlementen en houdt politiek toezicht op de activiteiten van Europol. Eind maart vond de twaalfde bijeenkomst van de controlegroep plaats. Johansson gaf daar een keynote over de bestrijding van georganiseerde misdaad. Daarin riep ze parlementariërs, zowel nationaal als in het Europarlement, dringend op om hun invloed te gebruiken voor het bespoedigen van de onderhandelingen over het scanplan. Over het voorstel wordt momenteel namelijk onderhandeld in Brussel.

"In Brussel maar ook in een aantal hoofdsteden, is één element uit het voorstel, het voor het doel van het tegengaan van online kindermisbruik tornen aan het principe van end-to-end encryptie, omstreden", zo staat in een verslag dat de Nederlandse afvaardiging, bestaande uit Eerste en Tweede Kamerleden, heeft opgesteld (pdf). In verdediging van haar voorstel stelde Johansson dat voor de bestrijding van malware internetbedrijven ook encryptie verbreken. Het verslag geeft hier geen verdere informatie over, waardoor het onduidelijk is waar de Eurocommissaris precies op doelde.

"Verder stelde mevrouw Johansson dat met het zware belang dat de Europese Unie hecht aan encryptie, het blok zich plaatst buiten de wijdere internationale orde waar de afweging tussen encryptie en het bestrijden van online kindermisbruik anders gemaakt zou worden", zo laat het verslag verder weten. Eerder deze maand kwam Politico met een stuk over Johansson, waarin de website opmerkt dat de Eurocommissaris het debat over het scanplan zo heeft geframed, dat het lijkt alsof haar critici kindermisbruikers beschermen. Een aantal dagen na haar keynote voor de JPSG kwam Johansson met een speech voor een EU-commissie, waarin ze stelt dat criminelen encryptie gebruiken om hun misdrijven te verbergen.