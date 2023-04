Belastingdienst gestopt met het versturen van acceptgiro's

De Belastingdienst is gestopt met het versturen van acceptgiro's waarmee burgers belasting of toeslagen kunnen terugbetalen. In plaats daarvan worden voortaan brieven met betaalinformatie verstuurd waarin staat hoe er kan worden betaald, zo laat de fiscus via de eigen website weten.

Vanaf 1 juni zal de acceptgiro, na 46 jaar als betaalmethode in gebruik te zijn geweest, verdwijnen. "Om die reden zijn we gestopt met het sturen van acceptgiro’s. In plaats daarvan ontvangt u voortaan brieven met betaalinformatie waarin precies staat hoe u kunt betalen. De brieven die u vanaf nu van ons krijgt, zien er wat anders uit dan u van ons gewend bent", aldus de Belastingdienst.

Wie nog oude acceptgiro's heeft thuisliggen wordt aangeraden om die niet meer op te sturen, maar via mobiel bankieren of internetbankieren te betalen. Wie zijn bankzaken liever op papier regelt kan in de meeste gevallen ook gebruikmaken van de overboekingskaart van de eigen bank.