Autoriteit Persoonsgegevens adviseert tegen nieuwe wet orgaantransplantatie

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) adviseert tegen nieuwe wetgeving voor orgaandonatie en -transplantatie die het kabinet wil invoeren. Het huidige wetsvoorstel is niet duidelijk genoeg, aldus de privacytoezichthouder. Het gaat om een aanpassing van de Wet actualisering lichaamsmateriaalwetgeving. Het conceptwetsvoorstel introduceert aanvullende regels voor het doneren en transplanteren van bijvoorbeeld nieren en huidweefsel.

Volgens de AP maakt het voorstel onvoldoende duidelijk welke persoonsgegevens er straks verzameld mogen worden door het nationale meldpunt voor orgaanhandel. Bij deze instantie kunnen zorgverleners een melding maken als zij weet hebben van een orgaantransplantatie die buiten de reguliere paden om heeft plaatsgevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die een transplantatie in het buitenland ondergaan en zich later in Nederland met complicaties bij een arts melden.

Die kan vervolgens een melding doen bij het nationaal meldpunt. Dat zou vervolgens beleid kunnen opstellen om illegale transplantaties tegen te gaan. "Onduidelijk is echter welke persoonsgegevens het meldpunt gaat verzamelen van mensen die mogelijk zo’n transplantatie hebben ondergaan. Dit is een belangrijk punt, want een transplantatie is bij uitstek een persoonlijke, privacygevoelige aangelegenheid", stelt de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het meldpunt zou daardoor meer persoonsgegevens kunnen krijgen dan redelijk is. "Dat zou dan niet langer proportioneel zijn en om die reden onrechtmatig", aldus de AP. De toezichthouder adviseert het kabinet niet met het conceptwetsvoorstel door te gaan, tenzij het duidelijker maakt welke persoonsgegevens er wel en niet mogen worden verzameld.