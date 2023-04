Tata Steel verliest kort geding over cameratoezicht omgevingsdienst

Tata Steel heeft het kort geding verloren dat het tegen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied had aangespannen wegens het cameratoezicht op een kooksgasfabriek van de staalfabrikant. Volgens Tata Steel is het cameratoezicht onrechtmatig en maakt het een inbreuk op de privacy van haar werknemers. De staalfabrikant stelt dat dergelijk toezicht alleen mag als er een bijzondere wettelijke basis is en die zou in de huidige wetgeving ontbreken.

De omgevingsdienst is een overheidsinstantie die voor acht gemeenten en drie provincies de leefbaarheid van het gebied rond het Noordzeekanaal in de gaten houdt. Zo houdt de omgevingsdienst onder andere toezicht op de ongeveer honderd meest risicovolle bedrijven in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Zo wordt er onder andere op Tata Steel toezicht gehouden.

In februari startte de omgevingsdienst een pilot met cameratoezicht bij Tata Steel. De dienst wil daarmee het toezicht op de kooksgasfabrieken van de staalproducent verbreden. Emissies van rauwe kooks die bij de staalproductie kunnen plaatsvinden zijn zo vroegtijdig te signaleren. Bij uitstoot met rauwe kooks komen namelijk zeer zorgwekkende stoffen vrij die schadelijk zijn voor mens en milieu.

Het ontstaan van rauwe kooks is dan ook niet toegestaan en moet conform Europese regelgeving die geldt voor de ijzer- en staalproductie worden vermeden. Overtredingen met rauwe kooks zijn overdag meestal goed zichtbaar en hebben vooral impact op de luchtkwaliteit in de directe omgeving. Door camera’s te plaatsen wordt het mogelijk om 24/7 toezicht te houden. Afhankelijk van de resultaten van de pilot onderzoekt de omgevingsdienst of cameratoezicht breder toegepast kan worden.

De camera die de omgevingsdienst in februari plaatste bevindt zich buiten het terrein van Tata Steel, op zo’n 450 meter afstand van het productieproces waarop de dienst toezicht wil houden. De camera filmt de omgeving van de fabriek continu. De beelden waarop bij het terugkijken zwarte rook is te zien, worden opgeslagen. Tevens wordt een "privacy-block" toegepast waarbij het onderste deel van de fabriek niet zichtbaar is.

Camera-inzet toegestaan

De voorzieningenrechter oordeelt dat de camera-inzet van de omgevingsdienst is toegestaan. De camerabeelden worden één keer per drie weken geselecteerd en opgeslagen. De rest van het opgenomen materiaal wordt vernietigd. Aan de hand van foto's en beeldmateriaal die de omgevingsdienst heeft laten zien, is het volgens de rechter hoogst onaannemelijk dat bij de verwerking van het beeldmateriaal medewerkers van Tata Steel zijn te herkennen. Volgens de rechter is een bijzondere wet niet nodig, omdat het toezicht niet gericht is op het herkenbaar in beeld brengen van personen om informatie over hen te verzamelen. Daarvan is ook niet of nauwelijks sprake.

"Het betoog van Tata Steel ademt de suggestie dat er allerlei vreselijks met de binnengehaalde persoonsgegevens zou kunnen gebeuren, dat de medewerkers van de Omgevingsdienst maar wat aanrommelen en dat de gegevens binnen de kortste keren op straat kunnen komen te liggen. Aanwijzingen dat er reden is voor die vrees zijn echter niet gesteld", aldus de rechter in het vonnis. "Gelet op de geringe kans dat van het binnenhalen van persoonsgegevens in de praktijk sprake is, heeft de omgevingsdienst deze onderdelen van het betoog niet ten onrechte als overdrijving getypeerd." De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Tata Steel dan ook af en veroordeelt de staalfabrikant tot het betalen van de proceskosten van zo'n 1750 euro.

De omgevingsdienstzegt blij te zijn met de uitspraak van de rechtbank. "We zijn blij dat de rechter in ons zorgvuldig afgewogen oordeel meegaat. Maar, we zijn bovenal blij met het feit dat we weer een stap zetten in het beschermen van omwonenden en hun gezondheid. Uitstoot door rauwe kooks is schadelijk voor mens en milieu. Met innovaties als ons cameratoezicht is dit 24/7 in de gaten te houden", aldus Mario Bakker, directeur Toezicht & Handhaving.