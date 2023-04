Mozilla trekt stekker uit betaalde proxydienst Firefox Private Network

Mozilla gaat over een aantal weken de stekker trekken uit Firefox Private Network, een betaalde proxydienst voor Amerikaanse Firefox-gebruikers. Firefox Private Network werd in 2019 als bètatest in de Verenigde Staten uitgerold. In 2020 maakte Mozilla er een betaalde dienst van, waarvoor drie dollar per maand moest worden betaald. Het plan was om de dienst ook in andere landen uit te rollen, maar daar is het nooit van gekomen.

Firefox Private Network was geen volledige vpn-dienst, waarbij al het verkeer van browsers en apps op het systeem via de vpn-verbinding lopen. Bij het inschakelen van de Private Network-extensie in Firefox ging verkeer van gebruikers eerst naar een server van internetbedrijf Cloudflare en daarvandaan naar de opgevraagde website. De proxydienst werkte dan ook alleen voor Firefox.

Mozilla biedt inmiddels in samenwerking met vpn-provider Mullvad al enige tijd een betaalde vpn-dienst. Nu blijkt dat Mozilla op 15 juni van dit jaar stopt met het aanbieden van Firefox Private Network. Gebruikers van Firefox Private Network kunnen dan overstappen of Mozillas vpn-dienst, maar die kost tien dollar per maand.