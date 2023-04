Apple maakt aantal gebruikers vanwege Europese wetgeving bekend

Apple heeft vanwege de Europese Digital Services Act het aantal Europese gebruikers bekendgemaakt. In februari besloten Google, Twitter en Meta dit al te doen. Uit de cijfers van Apple blijkt dat de iOS App Store 101 miljoen gebruikers in de EU heeft, gevolgd door de iPadOS App Store met 23 miljoen gebruikers. In de macOS App Store zijn 6 miljoen Europeanen te vinden.

Eerder liet Twitter weten dat het honderd miljoen maandelijkse gebruikers in de EU heeft. Google baseert het aantal gebruikers op mensen die op hun account zijn ingelogd. Dan heeft Google Maps bijna 279 miljoen gebruikers, gevolgd door Google Play met bijna 275 miljoen en 332 miljoen voor Google Search. YouTube is met bijna 402 miljoen ingelogde gebruikers per maand het grootste. Facebook telt 255 miljoen gebruikers, iets meer dan de 250 miljoen van Instagram.

Onder de DSA gaan er voor grote platforms, die maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers hebben, ruimere verplichtingen gelden. Het gaat dan om het aanpakken van het aanbod van illegale goederen of content en het verspreiden van informatie die als "desinformatie" is aangemerkt. Als de platforms en zoekmachines niet voldoen aan de DSA, kunnen door de Europese Commissie boetes worden opgelegd tot zes procent van hun wereldwijde jaaromzet of dwangsommen tot vijf procent van hun gemiddelde dagelijkse inkomsten.