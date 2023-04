Uiterlijk eind juli meer duidelijkheid over toekomstige afspraken contant geld

Uiterlijk eind juli zal er meer duidelijkheid zijn over het vervolg van het Convenant contant geld, waarin afspraken zijn gemaakt over de beschikbaarheid van contant geld in Nederland (pdf). Dat laat Betaalvereniging Nederland weten in het vandaag verschenen jaarverslag 2022. Het Convenant werd vorig jaar ondertekend door vier grote banken, Betaalvereniging Nederland, consumentengroepen, winkeliers, horeca en tankstations, chartale dienstverleners en De Nederlandsche Bank (DNB)

In het Convenant staan afspraken die onder andere betrekking hebben op de minimumaantallen geldopname- en afstortautomaten, elektronische terugvalopties voor pinnen, een inclusief betalingsverkeer en anti-witwasmaatregelen. Ook hebben banken toegezegd om de tarieven voor contant geld tot medio dit jaar niet te verhogen. Daarnaast zal er worden onderzocht op welke manier het publiek belang van contant geld het beste geborgd kan worden op lange termijn.

"Het convenant geldt in principe voor een periode van vijf jaar. Uiterlijk eind juli 2023 zou er meer duidelijkheid moeten zijn over het vervolg", aldus Betaalvereniging Nederland. Eerder deze maand meldde DNB dat het gebruik van contant geld in Nederland vorig jaar voor het eerst in tien jaar is toegenomen. Ook de waarde van de contante betalingen steeg.