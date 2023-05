India blokkeert veertien chatapps, waaronder Threema, Element en Briar

De Indiase overheid heeft veertien chatapps geblokkeerd, waaronder Threema, Element en Briar. Volgens de Indiase autoriteiten zijn de applicaties door terroristen gebruikt voor het versturen van berichten naar Pakistan. Daarmee vormen ze een bedreiging voor de nationale veiligheid, zo stellen de autoriteiten verder.

Het gaat om Crypviser, Enigma, Safeswiss, Wickrme, Mediafire, Briar, BChat, Nandbox, Conion, IMO, Element, Second line, Zangi en Threema, aldus India Today, ABP en The Economic Times. De betreffende apps zouden geen vertegenwoordiging in India hebben. Daarnaast zijn de meeste van deze apps ontwikkeld om gebruikers anoniem te laten communiceren, merken de autoriteiten verder op.

Hoe het verbod of blokkade er precies uitziet laat Indiase media niet weten. Zo zijn de apps nog steeds in de Google Play Store te vinden. Eerder besloot de Indiase overheid wegens de "nationale veiligheid" tientallen Chinese apps te verbieden.