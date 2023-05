PvdD wil spoedadvies Autoriteit Persoonsgegevens over blokkeren ChatGPT

De Partij van de Dieren (PvdD) wil dat het kabinet een spoedadvies bij de Autoriteit Persoonsgegevens aanvraagt over het blokkeren van ChatGPT en duidelijk maakt of het de chatbot aan banden wil leggen, om zo eventuele AVG-overtredingen te beperken. Dat blijkt uit Kamervragen van PvdD-Kamerlid Van Raan aan staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering.

Aanleiding voor het stellen van de vragen is de beslissing van de Italiaanse privacytoezichthouder om ChatGPT in Italië te verbieden. De toezichthouder besloot ChatGPT te verbieden wegens het het illegaal verzamelen van persoonlijke gegevens voor het trainen van de algoritmes en het niet controleren van de leeftijd van minderjarigen. Vorige week maakte de toezichthouder bekend dat ChatGPT-ontwikkelaar OpenAI maatregelen had genomen waardoor de chatbot weer in Italië beschikbaar is.

"Klopt het dat Nederlandse en Italiaanse privacywetgeving – vanwege de gedeelde Europese basis – vergelijkbaar zijn? Zo nee, waarin verschillen de Italiaanse en de Nederlandse interpretatie van de Europese privacywetgeving? Zo ja, deelt u de mening dat Nederland net als Italië zou moeten omgaan met ChatGPT?", wil Van Raan van Van Huffelen weten. De staatssecretaris moet ook duidelijk maken op welke manier ze bereid is om in Nederland het gebruik van ChatGPT zodanig aan banden te leggen dat de kans op overtreding van AVG minimaal is.

"Bent u bereid de Autoriteit Persoonsgegevens om een spoedadvies te vragen over het blokkeren van ChatGPT? Zo nee, waarom niet?", vraagt het PvdD-lid verder. De staatssecretaris moet tevens laten weten als ChatGPT in Nederland persoonsgegevens verzamelt en verwerkt op welke wettelijke basis dat gebeurt. Van Huffelen heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.