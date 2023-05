Consumentenbond: weigeren cookies op populaire websites vaak te lastig

Het weigeren van trackingcookies op belangrijke en populaire websites is vaak te lastig, zo stelt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek op ruim honderd websites. Websites zijn verplicht om bezoekers expliciet toestemming te vragen voor het plaatsen van trackingcookies en gebruik van andere technieken om bezoekers te volgen.

In de praktijk blijkt dat het accepteren van tracking veel eenvoudiger is dan het weigeren ervan. Zo staat op vrijwel elke door de Consumentenbond onderzochte website een grote ‘OK’-knop om toestemming te geven. Websites zijn verplicht om bezoekers ook een alternatief te bieden, namelijk de optie om trackingcookies te weigeren. Zo blijkt bij 35 procent van de onderzochte websites dat bezoekers meerdere keren moeten klikken om cookies te weigeren. Bij één website bleek het weigeren van trackingcookies helemaal niet mogelijk, waarmee de site in overtreding van de AVG is.

Bij 20 procent van de websites is de weigerknop onduidelijker dan de acceptatieknop. Zo is de weigerknop kleiner, verstopt of op een andere manier onduidelijk. Bij veel van die sites is er een opvallend kleurvlak voor het accepteren van de cookies. Daarnaast of eronder staat een kleinere, veel minder opvallende tekstlink om cookies te weigeren. Verder blijkt dat bij sommige sites de weigerknop op een hele andere plek dan verwacht zit.

Het gaat onder andere om de cookiepop-up van Coolblue.nl. Die heeft een grote groene Oké-knop. "Pas als je goed kijkt zie je in de lap tekst boven de knop de link 'weigeren'", aldus de Consumentenbond. In een reactie stelt Coolblue dat het deze cookiebanner heeft gekozen vanwege "de klantreis" die het bezoekers van de website wil bieden.

Bij 35 procent van de websites is het weigeren net zo eenvoudig als het accepteren en tien procent van de sites maakt geen gebruik van trackingcookies. De Consumentenbond adviseert de Ghostery-extensie voor het blokkeren van cookiemeldingen.