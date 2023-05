Amerikaanse stad Dallas getroffen door ransomware-aanval

De Amerikaanse stad Dallas is getroffen door een ransomware-aanval, waardoor dienstverlening aan inwoners is ontregeld en de website van het politiekorps offline is. In een verklaring laat de stad weten dat de monitoringtools het Security Operations Center (SOC) gisteren lieten weten dat er een vermoedelijke ransomware-aanval in de netwerkomgeving plaatsvond.

Verder onderzoek wees uit dat meerdere servers inderdaad door ransomware waren gecompromitteerd, wat voor verschillende "functionele gebieden" gevolgen heeft. Het gaat onder andere om de website van het Dallas Police Department. De stad is nu bezig om verdere verspreiding van de ransomware te voorkomen en de impact van de aanval te bepalen. CNN meldt dat een systeem voor het bekijken van verkeersovertredingen en dagvaardingen offline is. Fox News laat weten dat minder dan tweehonderd systemen van de stad besmet zijn geraakt.

Door de aanval moeten centralisten van alarmlijn 911 instructies voor agenten, die alleen via telefoon en radio kunnen reageren, met pen en papier noteren, aldus CBS News. De tv-zender zegt de losgeldmelding van de aanvallers in handen te hebben. Het gaat om de criminelen achter de Royal-ransomware. De groep claimt dat het belangrijke gegevens van de stad heeft gestolen en versleuteld. Als het losgeld niet wordt betaald dreigt de groep de gestolen data openbaar te maken.