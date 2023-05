Politiebonden: omvormers zonnepanelen zorgen voor C2000-storingen

Ondeugdelijke omvormers van zonnepanelen zijn mede verantwoordelijk voor de storingen waar het C2000-communicatiesysteem van de hulpdiensten mee te maken heeft, zo stelt Maarten Brink van politievakbond ACP. Via het C2000-systeem kunnen hulpdiensten met elkaar communiceren. Bij meerdere zaken waarbij de politie werd ingezet, waaronder een recente klopjacht op overvallers en Paaspop, haperde het systeem. Er wordt al lange tijd over een vervangend systeem gesproken, maar dat is nog niet ontwikkeld.

"Ondeugdelijke omvormers van zonnepanelen zijn mede debet aan haperend #C2000. Een giftige mix van problemen, zoals achterstallige updates, afgeschreven randapparatuur en dekkingsproblemen maken C2000 onbetrouwbaar. Het systeem hapert aan de lopende band", aldus Brink op Twitter. De ACP is naar eigen zeggen bekend met 75 gebieden waar er geen goed gebruik van het systeem kan worden gemaakt.

"Niet alleen vanwege inferieure omvormers, maar ook omdat er te weinig ondersteunende antennes zijn geplaatst", zegt ACP-voorzitter Wim Groeneweg tegenover De Telegraaf. De krant heeft een rapport in handen waarin staat dat onder meer omvormers verantwoordelijk waren voor een instabiele radioverbinding tijdens Paaspop. Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond stelt dat er veel strenger moet worden toegezien op het plaatsen van zonnepanelen en omvormers. "Desnoods met vergunningen."

Het probleem met de omvormers is al sinds 2019 bekend, toen omvormers ook al voor een verstoring van C2000 bij Paaspop zorgden en uit voorzorg tijdens een internationale ondernemerstop in het World Forum in Den Haag werden uitgeschakeld.. "Door de energietransitie neemt het aantal zonnepaneelinstallaties in Nederland snel toe. Dat is een mooie ontwikkeling. Helaas veroorzaken sommige zonnepaneelinstallaties ernstige storingen op het C2000- netwerk, dat door politie-, brandweer- en ambulancediensten gebruikt wordt. Deze zonnepaneelinstallaties liggen hoog en zenden de hele dag stoorsignalen uit. Als er niets gedaan wordt, wordt het probleem steeds groter. Agentschap Telecom is bezorgd over deze ontwikkeling", aldus de toezichtouder, die nu Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) wordt genoemd, in het Jaarbericht 2020.

De RDI heeft onder meer via een gang naar de rechter geprobeerd om de Chinese leverancier van zonnepanelen, die de meeste overlast voor het C2000-systeem veroorzaken, aan wettelijke eisen te laten voldoen. Dat is echter niet gelukt. Vorig jaar meldde de RDI dat er bij meer dan honderd van de zeshonderd C2000-masten in Nederland problemen waren gemeld. In maart stuurde de politiebonden een klacht over C2000 naar de Arbeidsinspectie.