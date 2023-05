Overheid verwerkt al jaren gegevens voor energielabel zonder grondslag

De overheid verwerkt al jaren persoonsgegevens voor het verstrekken van het energielabel aan woningeigenaren zonder dat het hiervoor een juridische grondslag heeft, zo heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Via het energielabel wordt informatie over de "energieprestatie" van de woning gegeven. De overheid verstrekt de labelafschriften sinds 2015 via energielabelvoorwoningen.nl en sinds 1 april 2021 via MijnOverheid.

MijnOverheid is het online portaal van de overheid waar burgers op hun eigen account overheidscommunicatie kunnen ontvangen, persoonlijke gegevens kunnen inzien en lopende zaken bij de overheid kunnen bekijken. "Om het afschrift van het energielabel beschikbaar te kunnen stellen, verwerkt Logius het BSN, het adres en het energielabel afschrift van de persoon die ingelogd is. Logius heeft geconstateerd dat de juridische grondslag hiervoor ontbreekt", aldus De Jonge.

Het ontbreken van de grondslag is volgens de minister in eerdere analyses niet aan het licht gekomen en geldt zowel voor woningeigenaren als huurders. Vanaf 1 juli zal DigiD- en MijnOverheid-aanbieder Logius wel over de benodigde grondslag beschikken om het verwerken van de persoonsgegevens onder de AVG te kunnen uitvoeren. "Dit betekent dat het energielabel afschrift voor ingeschrevenen (waaronder huurders) vanaf het eerste moment rechtmatig beschikbaar kan worden gesteld", zo stelt De Jonge.

De minister voegt toe dat gezien de wettelijke verplichting een afschrift van het energielabel beschikbaar te stellen bij transacties, de afwezigheid van negatieve gevolgen voor betrokkenen en het feit dat het energielabel al bijna acht jaar wordt verstrekt zonder klachten, hij de verwerkingen tot 1 juli zonder juridische grondslag laat plaatsvinden. Daarnaast zal De Jonge de Tweede Kamer een nieuwe Data Protection Impact Assessment (DPIA) sturen, aangezien degene die vorig jaar werd verstuurd onvolledig is. Via een DPIA worden privacyrisico's in kaart gebracht en hoe die kunnen worden verholpen.