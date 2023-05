Website Rechtspraak na ddos-aanval van afgelopen dagen weer bereikbaar

De website van de Rechtspraak is na de ddos-aanval die afgelopen donderdag begon weer bereikbaar. Door de aanval was het openbare deel van Rechtspraak.nl niet of slecht bereikbaar. Wie voor de aanval verantwoordelijk is, is niet bekend. Volgens de Rechtspraak had de aanval geen gevolgen voor de behandeling van rechtszaken en zal er van de aanval bij politie aangifte worden gedaan.

De Rechtspraak laat tevens weten dat het verschillende maatregelen heeft getroffen waardoor de website weer beschikbaar is. Wat die maatregelen precies inhouden is niet bekendgemaakt. Rechtspraak.nl is de afgelopen jaren vaker het doelwit van ddos-aanvallen geweest.