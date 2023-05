Twitter bevestigt beveiligingsincident waardoor Circle-tweets openbaar waren

Na weken van klachten van gebruikers heeft Twitter bevestigd dat besloten tweets die Twitter-gebruikers via hun Circles deelden voor iedereen toegankelijk waren. Circle is een feature waarmee Twitter-gebruikers tweets met een door hen zelf geselecteerde groep gebruikers kunnen delen. De tweets zouden dan alleen voor deze gebruikers toegankelijk moeten zijn. Al weken klaagden gebruikers dat hun Circle-tweets voor niet-geslecteerde personen zichtbaar waren, zo meldt The Guardian.

Twitter heeft het probleem in een bericht aan getroffen gebruikers nu bevestigd. Het bedrijf spreekt van een beveiligingsincident waardoor de besloten tweets door personen buiten de Circle konden worden bekeken. Het probleem is inmiddels verholpen en de tweets in kwestie zijn niet langer zichtbaar voor personen buiten de Circle. Hoe de bug zich kon voordoen is niet bekendgemaakt.