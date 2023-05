Slachtoffer telefoonfraude die Wise-app installeerde krijgt schade niet vergoed

Een klant van ING die op verzoek van een telefonische oplichter het programma AnyDesk en de Wise-app op zijn smartphone installeerde, waarna er niet-toegestane betalingstransacties plaatsvonden, heeft geen recht op een schadevergoeding. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald (pdf).

De klant werd gebeld door een oplichter die zich voordeed als medewerker van "The Dutch Supreme Court of the Netherlands" en hem zover wist te krijgen AnyDesk en de Wise-app te installeren. Via AnyDesk is het mogelijk om een smartphone of computer op afstand over te nemen of mee te kijken, terwijl via de Wise-app internationale transacties mogelijk zijn. Na de installatie logde de ING-klant op verzoek van de oplichter in op zijn bankrekening. Daarnaast liet hij de oplichter meekijken en handelingen op zijn telefoon uitvoeren.

Tevens verstrekte de ING-klant de oplichter ook meerdere keren "wachtwoorden", waardoor de betalingstransacties konden plaatsvinden, zo laat het Kifid in het oordeel weten. Mogelijk dat de klant in plaats van wachtwoorden codes bedoelde. Uiteindelijk vonden er vier transacties plaats vanaf de betaalrekening en creditcard van de ING-klant met een totale waarde van 6.000 euro. Een bedrag van 3500 euro kon door de bank worden veiliggesteld, maar de 2500 euro die via de Wise-app werd overgeboekt niet.

Daarop vorderde de ING-klant dat de bank het bedrag van 2500 euro dat niet kon worden veiliggesteld zou vergoeden. ING weigerde dit, waarop de zaak aan het Kifid werd voorgelegd. Volgens de klant had de bank eerder bij Wise moeten aankloppen om daar het geld veilig te laten stellen. Daarnaast vindt de klant dat ING de transacties had moeten stoppen. Zijn betaalrekening en creditcard werden in korte tijd leeggehaald en het monitoringssysteem van de bank had hier op moeten aanslaan, aldus de klant. Die stelt als laatste dat ING hem beter voor deze vorm van fraude had moeten waarschuwden.

Volgens het Kifid gaat het hier om niet-toegestane betalingstransacties, maar zal de klant de schade zelf moeten dragen, omdat hij "grof nalatig" handelde. De klant heeft de oplichter namelijk toegang tot zijn telefoon gegeven en daarna op zijn bankrekening ingelogd. Hij liet de oplichter daarbij meekijken en handelingen op zijn telefoon uitvoeren. Daarnaast verstrekte hij "wachtwoorden" waardoor de transacties konden plaatsvinden. Volgens het Kifid heeft de klant hiermee in strijd gehandeld met de veiligheidsregels voor bankieren.

Daarnaast stelt het Kifid dat niet van de bank verwacht had kunnen worden dat het de transacties blokkeerde. "Naar het oordeel van de commissie kan een dergelijke verplichting echter pas worden aangenomen als voor de bank gegronde redenen aanwezig waren om te twijfelen aan de betaalopdracht. Die verplichting wordt niet lichtvaardig aangenomen. Een algemene monitoringsverplichting zou immers het proces van geautomatiseerde gegevensverwerking en het maatschappelijk belang dat daarmee gediend is, kunnen schaden." Verder kan het ING niet worden aangerekend dat de klant niet met deze vorm van fraude bekend was, aldus het klachteninstituut, dat de vordering afwijst.