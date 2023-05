Minister: geldautomaat die geld aan onherkenbare pinner weigert technisch complex

Het is technisch complex om geldautomaten zo aan te passen dat ze de uitgifte van geld aan onherkenbare pinners weigeren. Daarnaast spelen er ook vraagstukken op het gebied van privacy, toegankelijkheid en veiligheid en lijken huidige maatregelen effectiever om pinpasfraude tegen te gaan, zo stelt minister Kaag van Financiën. De bewindsvrouw reageerde op Kamervragen van JA21 over pinpasfraude in Nederland. Daarbij wordt misbruik gemaakt van gestolen en gevonden pinpassen. De schade hiervan bedroeg vorig jaar 2,7 miljoen euro.

JA21-Kamerlid Eerdmans wilde van de minister weten of ze bereid is om creatieve oplossingen voor pinpasfraude te onderzoeken, het onderwerp met cashdienstverleners te bespreken en of er op dit moment technologie beschikbaar is die pinpasfraude kan bemoeilijken. "Bent u voornemens om te kijken naar een oplossing voor pinpasfraude waarbij geldautomaten bij een bepaalde mate van onherkenbaarheid weigeren geld uit te keren?", vroeg het JA21-Kamerlid verder.

"Het idee om gelduitgifte bij geldautomaten bij een bepaalde mate van onherkenbaarheid te weigeren gaat gepaard met complexe technische aanpassingen bij geldautomaten, waarbij technische, privacy-, toegankelijkheids- en veiligheidsvraagstukken komen kijken. Bovendien lijken bestaande (technische) veiligheidsmaatregelen in combinatie met preventieve maatregelen effectiever om pinpasfraude te voorkomen", reageert Kaag. De minister voegt toe dat ze in een werkgroep van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) wel zal bespreken hoe aanvullende technologische maatregelen kunnen helpen bij het bemoeilijken van pinpasfraude.