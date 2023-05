EPD-leverancier NextGen Healthcare lekt gegevens 1 miljoen patiënten

NextGen Healthcare, een Amerikaanse leverancier van elektronische patiëntendossiers en software voor huisartspraktijken, heeft de gegevens van meer dan een miljoen patiënten gelekt. Het gaat om naam, geboortedatum, adresgegevens en social-securitynummers van 1.049.375 personen die via gestolen inloggegevens konden worden buitgemaakt.

In een verklaring aan gedupeerden stelt NextGen dat het op 30 maart verdachte activiteit op het kantoorsysteem ontdekte. Verder onderzoek wees uit dat een "onbekende derde partij" van 29 maart tot 14 april ongeautoriseerde toegang tot opgeslagen persoonlijke informatie had. Volgens NextGen heeft het onderzoek geen bewijs opgeleverd dat de aanvaller toegang tot elektronische medische dossiers of gezondheidsgegevens had.

De softwareleverancier biedt zoals gezegd elektronische patiëntendossiers en oplossingen voor huisartspraktijken aan artsen en andere zorgprofessionals. Als onderdeel van de diensten die het aan zorgprofessionals levert slaat het ook bepaalde persoonlijke informatie van patiënten op, aldus de verklaring. Daarin wordt niets gezegd over de oorzaak, maar in een datalekmelding aan de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine staat dat het datalek mogelijk was doordat de aanvaller over inloggegevens beschikte die ergens anders zouden zijn gestolen.