Minister stuurt rapport over encryptie zonder beleidsreactie naar Kamer

Minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid heeft vandaag een rapport over de rol van encryptie in de opsporing naar de Tweede Kamer gestuurd, maar in de brief bij het rapport staat geen beleidsreactie vermeld. Encryptie en de opsporing is een politiek gevoelig onderwerp, aldus de beslisnota bij het rapport. Vorige maand berichtte Security.NL al over het onderzoeksrapport. Het onderzoek werd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd en keek naar de rol van encryptie in opsporingsonderzoeken van de politie.

De onderzoekers komen tot de conclusie dat de impact van encryptie op politieonderzoeken niet is vast te stellen. Wanneer een minister bijvoorbeeld een Kamerbrief naar de Tweede Kamer stuurt kan ze gebruikmaken van een beslisnota (pdf). Daarin staat allerlei achtergrondinformatie die bij de besluitvorming voor het betreffende Kamerstuk kan worden gebruikt. Een beslisnota wordt vaak opgesteld door ambtenaren van het ministerie of de beleidsdirectie van het departement.

Vaak zal een minister of het kabinet bij de presentatie van een rapport met een beleidsreactie komen, waarin er wordt gezegd wat er met de resultaten van bijvoorbeeld een rapport of onderzoek wordt gedaan. In dit geval kreeg het minister het advies om een "beleidsarme aanbestedingsbrief" te versturen, oftewel een brief waarin geen beleid op basis van het rapport wordt aangekondigd.

De resultaten van het rapport zouden niet eenvoudig te duiden zijn, kent het onderzoek de nodige beperkingen en zijn er pragmatische redenen dat bij een een "complex en gevoelig" onderwerp als encryptie veel toelichting zou moeten worden gegeven in de beleidsreactie om deze evenwichtig te maken, aldus de beslisnota. Daarin staat ook dat encryptie en de opsporing een politiek gevoelig onderwerp is.

In plaats van een beleidsreactie laat de beslisnota weten dat het encryptie-onderzoek wordt meegenomen in "de verdere vormgeving van (de discussie rondom) rechtmatige toegang tot versleutelde informatie. Er volgt geen aparte beleidsreactie." Yesilgöz heeft het advies overgenomen, want haar brief aan de Tweede Kamer bevat geen beleidsreactie. Wel schrijft de minister dat uit het onderzoek blijkt hoe complex en veelzijdig het onderwerp encryptie en de opsporing is.