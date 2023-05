Amerikaanse overheid neemt dertien domeinen van ddos-diensten in beslag

De Amerikaanse overheid heeft dertien domeinnamen van ddos-diensten in beslag genomen. Tien van deze domeinnamen waren van ddos-diensten waarvan een eerdere domeinnaam vorig jaar december al in handen van de Amerikaanse autoriteiten kwam. Via ddos-diensten zijn tegen betaling ddos-aanvallen op websites uit te voeren. Zo zouden onder andere websites van onderwijsinstellingen, overheidsinstanties en gamingplatforms en systemen van eindgebruikers zijn aangevallen.

Afgelopen december besloten internationale politiediensten, waaronder de FBI en Nederlandse politie, 48 domeinnamen van ddos-diensten offline te halen. Het zou gaan om de "grootste DDoS-for-hire websites" ter wereld. Al gauw werd bekend dat de ddos-diensten in kwestie via nieuwe domeinnamen weer online waren gekomen. Zo ging cyberstress.us, dat in december in beslag werd genomen, verder via cyberstress.org. Ook deze domeinnaam is nu offline.

Verder melden de Amerikaanse autoriteiten dat vier personen die vorig jaar op verdenking van het aanbieden van ddos-diensten werden aangehouden schuld hebben bekend en deze zomer hun strafmaat krijgen te horen. Naar aanleiding van de operatie tegen de ddos-sites kwam de Nederlandse politie met een advertentiecampagne, die mensen die op ddos en gerelateerde termen zoeken waarschuwt voor de risico's van het gebruik van dergelijke diensten.