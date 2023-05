Openbaar Ministerie meldt sterke daling van aantal verdachten cybercrime

Het aantal verdachten van cybercrime dat vorig jaar in aanraking met justitie kwam is vorig jaar flink gedaald, zo blijkt uit het vandaag verschenen Jaarbericht van het Openbaar Ministerie (OM). Werden er in 2021 nog 574 verdachten wegens een cyberdelict "ingeschreven", vorig jaar waren dat er 372. Een daling van 35 procent. Vorig jaar kregen 42 personen wegens cybercrime een gevangenisstraf opgelegd. Voor 33 verdachten was dat minder dan een jaar.

Volgens het OM is het aantal politieregistraties van cyberdelicten zoals phishing, ddos-aanvallen en ransomware gestabiliseerd. Het ging in 2022 in totaal om 14.200 gevallen. Vorig jaar voerde de politie 49 zogenoemde "fenomeenonderzoeken" uit, wat volgens het OM complexe onderzoeken zijn gericht op de bestrijding van cybercriminelen en hun werkwijze. Daarnaast vonden er tien "high tech crime" onderzoeken plaats. Dat waren er minder dan in de Veiligheidsagenda van de politie was afgesproken. De agenda bevat doelstellingen en concrete afspraken voor de politie.

"Hoewel online criminaliteit – met name de online fraude – de laatste twee jaar iets daalt, is over de afgelopen vijf jaar een sterke stijging zichtbaar, die naar verwachting zal doorzetten gezien de algehele digitalisering", aldus het Openbaar Ministerie, dat verder stelt de komende jaren flink te zullen investeren in de aanpak van online criminaliteit.