Dallas verwacht dat herstel van ransomware-aanval nog weken gaat duren

De Amerikaanse stad Dallas verwacht dat het nog weken nodig zal hebben om volledig van de ransomware-aanval te herstellen waar het begin deze maand door werd getroffen. De aanval raakte de dienstverlening aan inwoners en zorgde ervoor dat de website van het politiekorps van Dallas offline ging. Bij het herstel krijgen systemen gebruikt voor de openbare veiligheid en publieke diensten voorrang, om zo de overlast voor inwoners te beperken.

De stad stelt in een verklaring dat er nog geen aanwijzingen zijn gevonden dat de aanvallers gegevens van inwoners, leveranciers of medewerkers hebben gestolen. "Gegeven de complexiteit van het controleren, opschonen en herstellen van interoperabiliteit voor de resterende systemen en applicaties, zal het waarschijnlijk weken duren om de volledige functionaliteit te herstellen." Inmiddels zijn onder andere de systemen voor het uitlezen van waterverbruik en betalen van de watervoorziening te betalen. Details over hoe de aanval kon plaatsvinden zijn niet gegeven.