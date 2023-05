OM eist vier jaar cel voor handel in privégegevens van miljoenen personen

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 25-jarige man uit Almere, die wordt verdacht van de handel in de gestolen privégegevens van miljoenen personen, een gevangenisstraf van vier jaar geëist. De verdachte, die als ethisch hacker voor een it-bedrijf werkzaam is, zou tussen mei 2020 en november 2022 privacygevoelige informatie zoals namen, adressen, e-mailadressen, creditcardgegevens en wachtwoorden op een marktplaats voor cybercriminelen hebben aangeboden en verkocht. Het platform waarop de man actief zou zijn geweest is inmiddels door de autoriteiten offline gehaald.

De verdachte zou in mei 2020 een dataset hebben aangeboden met miljoenen adres- en persoonsgegevens van de Geburen Info Service die de kijk- en luistergelden in Oostenrijk int. De Oostenrijkse federale recherche kocht via een undercoveroperatie deze dataset. Na onderzoek kwam de Almeerder bij de Oostenrijkers in beeld als degene die achter het account van de aanbieder zat. De Oostenrijkse politie waarschuwde de Nederlandse autoriteiten, die daarop een onderzoek instelden.

Uit dit onderzoek bleek dat de Almeerder niet alleen privacygevoelige informatie zou hebben aangeboden van personen uit Oostenrijk, maar ook uit Colombia, Thailand, Peru en China. Daarnaast hield hij zich ook bezig met phishing, waar hij voor bijna 330.000 euro aan cryptovaluta zou hebben buitgemaakt. Op in beslag genomen gegevensdragers trof de politie informatie aan waaruit blijkt dat de verdachte cryptovaluta ter waarde van 700.000 euro zou hebben witgewassen. Volgens de officier van justitie is het belangrijk een signaal af te geven dat het gedrag van de verdachte forse straffen tot gevolg heeft. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.