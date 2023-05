Tweede Kamer stemt morgen over motie om "big tech de klas uit" te krijgen

De Tweede Kamer stemt morgen over een motie om "big tech de klas uit" te krijgen en te vervangen door "op publieke waarden gedreven alternatieve" applicaties. De motie werd ingediend door PvdA-Kamerlid Kathmann, die zich naar eigen zeggen ongelofelijk veel zorgen maakt over Google in de klas. "Mijn kind denkt dat een computer "Chromebook" heet en dat het internet "Google" heet. Als hij op een schoolaccount moet inloggen, heeft hij daar een Google-account voor nodig. Als kinderen op de middelbare school woordjes moeten stampen, moeten ze dat met apps doen die al hun data verzamelen", liet Kathmann vorige week weten tijdens een debat in de Tweede Kamer over de bescherming van online gegevens.

Volgens het PvdA-Kamerlid wordt er door het gebruik van de diensten van grote techbedrijven drie keer met publiek geld betaald. "Een keer om al die big tech het werk te laten doen in het publieke domein, een keer met onze data en nu straks nog een keer omdat zij met onze data algoritmes trainen. Daar komen straks allemaal AI-producten uit die wij weer met publieke middelen moeten terugkopen."

Ook bij D66 zijn er zorgen. "Binnen de Europese regelgeving worden kinderen dan misschien beschermd tegen gepersonaliseerde advertenties, maar er wordt nog wel een dataprofiel van minderjarigen opgebouwd en doorverkocht, bijvoorbeeld van kinderen die voor school MS Teams moeten gebruiken. Wat er nu precies in mijn profiel staat of in dat van mijn kinderen, blijft onduidelijk", stelde D66-Kamerlid Dekker-Abdulaziz.

Kathmann kwam aan het einde van het debat met een motie, waarin ze stelt dat een aantal techbedrijven een onevenredig groot aandeel van digitale producten levert aan onderwijsinstellingen, van hardware zoals Chromebooks tot software als Word en PowerPoint, waardoor leerlingen onvermijdelijk veel data afstaan aan een kleine groep techbedrijven. Via de motie wordt het kabinet gevraagd om te onderzoeken of en hoe betaalbare op publieke waarden gedreven alternatieve applicaties voor het onderwijs gerealiseerd kunnen worden.

De titel van de motie was in eerste instantie "big tech de klas uit", iets waar Van Huffelen over viel. "Ik vind alleen de titel van de motie wat hevig, want die gaat over "big tech de klas uit". Ik weet niet of er nog een betere titel te bedenken is, want op dit moment gaat het dus om het creëren van alternatieven. Dat vinden wij in principe een goed idee. Dat is ook onderdeel van onze agenda", reageerde de staatssecretaris. De motie kreeg uiteindelijk een andere titel van Kathmann. Morgen stemt de Tweede Kamer erover.