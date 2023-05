Energielabel via MijnOverheid binnenkort ook met juridische grondslag

Woningeigenaren kunnen al jaren via MijnOverheid het energielabel van hun woning opvragen, maar de verwerking van persoonsgegevens die hiervoor nodig is vindt al die tijd al zonder juridische grondslag plaats. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nu een regeling aangekondigd die voor deze grondslag moet zorgen en het publiek kan hier tot 18 juni op reageren.

Via het energielabel wordt informatie over de "energieprestatie" van de woning gegeven. De overheid verstrekt de labelafschriften sinds 2015 via energielabelvoorwoningen.nl en sinds begin 2021 via MijnOverheid. Dit is het online portaal van de overheid waar burgers op hun eigen account overheidscommunicatie kunnen ontvangen, persoonlijke gegevens kunnen inzien en lopende zaken bij de overheid kunnen bekijken.

"Om het afschrift van het energielabel beschikbaar te kunnen stellen, verwerkt Logius het BSN, het adres en het energielabel afschrift van de persoon die ingelogd is. Logius heeft geconstateerd dat de juridische grondslag hiervoor ontbreekt", zo stelde minister De Jonge van Binnenlandse Zaken eerder deze maand. Het ontbreken van de grondslag is volgens de minister in eerdere analyses niet aan het licht gekomen en geldt zowel voor woningeigenaren als huurders.

De Jonge liet eerder deze maand ook weten dat er vanaf 1 juli wel een grondslag is voor de gegevensverwerking. Hoewel persoonsgegevens nu zonder juridische grondslag worden verwerkt, besloot de minister mede door het uitblijven van klachten hiermee door te gaan. De nu aangekondigde regeling zorgt ervoor dat de benodigde gegevensverwerkingen morgen worden uitgevoerd om het energielabel te verstrekken aan woningeigenaren en huurders.