Bits of Freedom: gemeenten houden zich nog altijd onvoldoende aan de AVG

Gemeenten houden zich nog altijd onvoldoende aan de AVG, zo stelt burgerrechtenbeweging Bits of Freedom. De organisatie deed vorig jaar onderzoek naar de naleving van de privacywet door gemeenten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat gemeenten onder meer onvoldoende weten welke gegevens ze hadden en hoe ze die beschermden, kregen mensen niet snel genoeg inzage in hun gegevens, werd er te weinig capaciteit binnen gemeenten vrijgemaakt en liet de transparantie te wensen over.

En de situatie ziet er volgens de burgerrechtenorganisatie een jaar na dato nog steeds niet best uit. Zo werd de gemeente Amsterdam door de Autoriteit Persoonsgegevens op het matje geroepen en de gemeente Eindhoven onder verscherpt toezicht gesteld. Verder moesten vijf gemeenten opheldering geven over het gebruik van het omstreden fraudescorekaartsysteem.

"Dat gemeenten na zoveel jaar nog steeds niet kunnen voldoen aan de basisverplichtingen, is schandalig. Wij hebben destijds alleen de tien grootste gemeenten onderzocht, maar onze verwachting is dat deze problemen zich bij veel meer organisaties voordoen", zegt Nadia Benaissa van Bits of Freedom. "Het is inmiddels vijf jaar geleden sinds de AVG in werking is getreden. Daarvoor hadden organisaties al twee jaar de tijd om hun zaken op orde te krijgen."

De burgerrechtenbeweging stelt dat de bescherming van persoonsgegevens een veel hogere prioriteit bij gemeenten moet krijgen. "Het minste wat overheden kunnen doen is zich houden aan de wet. De ambitie moet nú echt omhoog. Het is tijd dat onze overheid zich aan de privacywet gaat houden, daar hebben we allemaal recht op."