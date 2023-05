Toezichthouder doet onderzoek naar inzet virtuele agenten door AIVD

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) doet onderzoek naar de bevoegdheid tot de inzet van virtuele agenten door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), zo heeft de toezichthouder bekendgemaakt. Virtuele agenten worden ingezet voor het verzamelen van informatie op internet, bijvoorbeeld op discussiefora.

"Een agent, zoals omschreven in artikel 41 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, is meestal een persoon buiten de dienst, maar soms kan het ook een van onze eigen medewerkers zijn. Deze gaat dan undercover aan het werk. Als een agent zich uitsluitend op internet begeeft en daar informatie probeert te vergaren, noemen wij dat een virtueel agent", aldus de AIVD.

Daarnaast doet de CTIVD ook onderzoek naar de inzet van journalisten als agenten. Er wordt dan specifiek gekeken naar de bevoegdheid om agenten in te zetten, zoals in artikel 41 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 is vastgelegd. Daarin staat dat de diensten bevoegd zijn tot de inzet van natuurlijke personen, al dan niet onder dekmantel van een aangenomen identiteit, met instructies van de AIVD of MIVD die zich bezighouden met het gericht verzamelen van gegevens over personen en organisaties die voor de taakuitvoering van de dienst van belang kunnen zijn.

Wat de aanleiding voor de onderzoeken is laat de CTIVD niet weten. Zodra de onderzoeken, die bij de AIVD en MIVD plaatsvinden, zijn afgerond zullen de resultaten openbaar worden gemaakt.