Gemeente Den Haag gaat TikTok van werktelefoons ambtenaren verwijderen

De gemeente Den Haag gaat TikTok van de werktelefoons van ambtenaren verwijderen, zo heeft burgemeester Jan van Zanen bekendgemaakt (pdf). Hij reageerde op vragen van ChristenUnie/SGP-gemeenteraadslid Klokkenburg-Reedeker. Zij wilde weten of het college kan aangeven of het mogelijk is voor Haagse ambtenaren om TikTok te installeren op hun zakelijke apparaten.

"Dit is technisch gezien wel mogelijk. De gemeente heeft gebruik van TikTok ontraden en kan inzien of TikTok is geïnstalleerd op de zakelijke apparaten van de gemeente. De gemeente gaat hierop monitoren en gaat de applicatie verwijderen van werktelefoons, zoals bij het rijk ook gebeurt", reageerde de burgemeester.

Van Zanen voegde toe dat het college het gebruik van de video-app ook ontraadt. Daarnaast is de gemeente naar eigen zeggen bereid om breder te kijken naar de gevaren van bepaalde applicaties uit landen met een offensief cyberprogramma en hoe het veiligheids- en privacyrisico’s verder kan beperken.