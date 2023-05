Belgische politie laat beveiliging systemen door stagiaires testen

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen laat de beveiliging van de eigen systemen door drie stagiaires testen. "Studenten krijgen de kans om stage te lopen binnen de recherchedienst”, zegt Patrick Willockx van de FGP tegenover VRT NWS. Drie studenten van Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, moeten als onderdeel van hun stageopdracht de systemen van de Federale Gerechtelijke Politie als ethisch hacker aanvallen. Ze zijn deze week begonnen.

Op basis van hun bevindingen kunnen er dan aanpassingen aan de beveiligingssystemen worden voorgesteld. "Tot nu toe zien we dat de systemen goed beveiligd zijn", zegt student Nathan Geernaert. "Zeker van buiten af. Intern zien we wel enkele kleine zaken, die makkelijk opgelost kunnen worden. Uit veiligheidsoverwegingen kan ik hier wel geen details over geven."

De Federale Gerechtelijke Politie hoopt de studenten via de stages te interesseren voor een baan bij de politie. "Tegenover de hoge lonen en een bedrijfswagen die it-bedrijven bieden, staan bij de politie de veelzijdigheid van het politiewerk en de belangrijke bijdrage die je kan leveren aan de veiligheid van de maatschappij”, merkt Willockx op. "Deze resultaten geven een rechercheur de grootste voldoening." Eerder werden studenten van Howest ook al ingezet om de beveiliging van gemeentesystemen te testen.