Wolfsen niet verkozen tot nieuwe voorzitter Europese privacytoezichthouders

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, wordt niet de nieuwe voorzitter van het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB). Anu Talus, voorzitter van de Finse privacytoezichthouder, gaat deze rol vervullen. Het EDPB is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de AVG. De raad van bestuur van de EDPB kiest om de vijf jaar een voorzitter en twee vicevoorzitters.

De termijn van de huidige EDPB-voorzitter, Andrea Jelinek, is vandaag verlopen. Drie voorzitters van de nationale privacytoezichthouders wilden de nieuwe EDPB-voorzitter worden. Naast Wolfsen ging het om de voorzitters van de Bulgaarse en Finse privacytoezichthouder. Wolfsen was al vicevoorzitter van de EDPB en wilde opgaan voor voorzitter. Tijdens een plenaire EDPB-bijeenkomst werd vandaag via een geheime stemming de nieuwe voorzitter worden gekozen.

Talus kreeg 19 van de 27 stemmen en werd na twee stemrondes gekozen. Ze zal het voorzitterschap van de EDPB en Finse databeschermingsautoriteit combineren. De termijn van Wolfsen als vicevoorzitter van de EDPB verloopt op 15 mei 2024.