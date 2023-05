VodafoneZiggo waarschuwt klanten voor datalek na diefstal van gegevens

VodafoneZiggo heeft tientallen klanten gewaarschuwd voor een datalek nadat een oud-medewerker van een callcenter hun gegevens in een Telegram-groep deelde. "Met onze leverancier van callcenterdiensten gaan we in gesprek over de mogelijkheden dit voortaan te voorkomen", aldus VodafoneZiggo tegenover het AD. Details over het datalek zijn niet gegeven, behalve dat er volgens de provider geen tekortkoming in de systemen was.

De medewerker in kwestie is niet meer werkzaam bij het bedrijf dat de callcenterdiensten voor VodafoneZiggo verzorgt. Er is daarnaast aangifte bij de politie gedaan en melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemaakt. Van in totaal zestig klanten zijn de gegevens gedeeld. Deze personen zijn inmiddels ingelicht.