FT: Amerikaanse opsporingsdienst DEA maakt gebruik van Graphite-spyware

De Amerikaanse opsporingsdienst DEA maakt gebruik van de Graphite-spyware, ontwikkeld door het Israëlische Paragon Solutions, zo laten bronnen tegenover de Financial Times weten. Eerder meldde ook The New York Times het gebruik van de Graphite door de DEA. De spyware heeft veel overeenkomsten met de beruchte Pegasus-spyware, ontwikkeld door de Israëlische NSO Group. Een verschil met Pegasus, dat voornamelijk informatie van de telefoon zelf steelt, is dat Graphite zich richt op back-ups van de telefoon die in de cloud staan. Dit zou het lastiger moeten maken om de diefstal van gegevens te ontdekken.

Het Witte Huis besloot de NSO Group in 2021 op een zwarte lijst te plaatsen, omdat het Pegasus zou hebben geleverd aan buitenlandse overheden, die de spyware gebruikten voor aanvallen op overheidsfunctionarissen, journalisten, zakenmensen, activisten, academici en ambassadepersoneel. De Amerikaanse autoriteiten zouden voor het gebruik van Graphite door de DEA een uitzondering maken, aldus The New York Times. De dienst zou de spyware alleen buiten de VS en tegen drugskartels inzetten.

In maart van dit jaar ondertekende de Amerikaanse president Biden een "executive order" die het gebruik van commerciële spyware door de Amerikaanse overheid verbiedt. Het gaat dan om spyware die een bedreiging voor de nationale veiligheid vormt of door buitenlandse partijen is ingezet voor mensenrechtenschendingen. Experts stellen tegenover de Financial Times dat de order van Biden zich specifiek op de NSO Group lijkt te richten, maar ruimte voor spywareleveranciers zoals Paragon biedt om hun producten te blijven leveren aan de VS en diens nauwe bondgenoten.