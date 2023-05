Consumentenbond vreest duurdere betaalpakketten door voorstel tegen 'cashboete'

De Consumentenbond is blij met het aangekondigde wetsvoorstel dat banken geen extra kosten in rekening mogen brengen voor het opnemen van contant geld bij Geldmaat-automaten, maar er zijn ook zorgen dat de kosten van contant geld straks op andere manieren worden doorberekend. De Consumentenbond vreest fors hogere betaalpakketkosten.

Begin vorig jaar werden via het Convenant contant geld vrijwillige afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van contant geld in Nederland. Hoewel het Convenant in principe tot 2027 loopt, besloten de deelnemende partijen het in juli van dit jaar te evalueren. Volgens minister Kaag van Financiën blijkt uit onderzoek dat de vrijwillige afspraken niet houdbaar zijn om contant geld bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. De minister komt eind dit jaar met wetgeving die hier wel voor moet gaan zorgen.

"Voor ons was en is betalen voor het opnemen van cash volstrekt onbespreekbaar. Dus het convenant bood een uitkomst. Maar het convenant geldt voor vijf jaar en we merkten al gauw dat de banken grote twijfels hebben om de afspraken daarna te continueren. Daarom is het een goede stap dat de minister de afspraken nu in de wet wil verankeren", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

Het wetsvoorstel bepaalt dat er geen extra kosten in rekening worden gebracht voor het opnemen van contant geld. Ook moeten er voldoende geldautomaten beschikbaar blijven. Daarnaast wil de minister voorkomen dat winkeliers met te hoge kosten voor het afstorten van geld worden geconfronteerd en daardoor ontmoedigd worden om cash aan te nemen.

Volgens Molenaar is dit heel belangrijk. "Zo voorkomt de minister dat contant geld via een omweg de das om wordt gedaan. Want als winkeliers geen contant geld accepteren, staan consumenten machteloos." Toch zijn er ook zorgen. In het voorstel van de minister mogen banken de kosten van contant geld straks wel doorberekenen op andere manieren. De Consumentenbond vreest dat dit tot fors hogere betaalpakketkosten zal leiden.