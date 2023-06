FSB beschuldigt NSA van het infecteren van duizenden iPhones met malware

De Russische geheime dienst FSB heeft de Amerikaanse geheime dienst NSA beschuldigd van het infecteren van duizenden iPhones met malware, waarbij gebruik zou zijn gemaakt van door Apple geïntroduceerde kwetsbaarheden. Het zou gaan om telefoons van diplomaten van NAVO-leden, voormalige Sovjet-landen, alsmede Israël en China. Volgens de Russische inlichtingendienst laat de spionageoperatie de nauwe samenwerking tussen Apple en de nationale inlichtingengemeenschap zien, en dan met name met de NSA.

"Het bedrijf biedt de Amerikaanse inlichtingendiensten uitgebreide mogelijkheden om controle uit te oefenen op personen die van belang zijn voor het Witte Huis, waaronder hun partners in anti-Russische activiteiten, alsmede hun eigen burgers", zo stelt de FSB op de eigen website. Details over de malware of bewijs voor de banden tussen Apple en de NSA zijn niet gegeven. Persbureau Reuters vroeg Apple en de NSA om opheldering, maar kreeg geen reactie.