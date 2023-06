Amnesty hekelt ID-controles en monitoring van demonstranten door politie

De politie schendt het recht op privacy en demonstratierecht van demonstranten, zo stelt Amnesty International op basis van eigen onderzoek. Volgens de mensenrechtenorganisatie houdt de politie zich bezig met onrechtmatige identiteitscontroles, monitoring van social media, zet het drones in bij demonstraties, infiltreert het in groepsapps en doet het onaangekondigde huisbezoeken. "De politie zet van alles in om te achterhalen wie demonstreert", aldus Amnesty International, dat wil dat de surveillance van demonstranten stopt en alleen wordt ingezet als er een verdenking is van een serieus strafbaar feit.

Amnesty International toetste de werkwijze rondom ID-controles door de politie aan de mensenrechten en verwerkte de analyse in het rapport: Ongecontroleerde Macht. Bij het instellen van de Wet op de identificatieplicht in 2003 stelde de overheid dat de wet niet afschrikwekkend zou werken. Identiteitscontroles waren alleen toegestaan als dat strikt noodzakelijk was voor de politietaak.

"Maar de in dit rapport onderzochte politiepraktijken druisen rechtstreeks in tegen wat er als wenselijk of toelaatbaar wordt gezien in de wet. Zo vraagt de politie vreedzame demonstranten geregeld om hun ID. Dit schendt niet alleen het recht op privacy, maar heeft wel degelijk ook een afschrikwekkend effect en kan mensen ervan weerhouden te gaan demonstreren", aldus Amnesty. Elke identiteitscontrole staat minstens vijf jaar geregistreerd in de databases van politie.

"Wij willen dat de onrechtmatige identiteitscontroles stoppen", zegt Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International Nederland. De identiteitscontroles zouden demonstranten criminaliseren en mensen afschrikken. "Het kan mensen ontmoedigen om te demonstreren, terwijl dat juist zo belangrijk is in een democratie", stelt Amnesty. De organisatie vindt dat er instructies over identiteitscontroles moeten komen en dat die alleen mogen plaatsvinden als er een redelijk vermoeden is van een serieus strafbaar feit.