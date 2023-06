Amerikaanse ziekenhuizen moeten ambulances wegens cyberaanval weigeren

Twee Amerikaanse ziekenhuizen in de staat Idaho kunnen door een cyberaanval geen ambulances meer ontvangen, waardoor die naar andere ziekenhuizen in de omgeving worden omgeleid. Tevens zijn verschillende klinieken die onderdeel van de ziekenhuizen zijn gesloten en kunnen patiënten en bezoekers in de restaurants alleen nog met contant geld betalen.

De aanval op het Mountain View Hospital, Idaho Falls Community Hospital en hun partnerklinieken deed zich begin deze week voor en de herstelwerkzaamheden zijn nog altijd gaande. Om wat voor soort aanval het gaat is niet bekendgemaakt. Van sommige patiënten moesten behandelingen worden verzet. De ziekenhuizen zijn wel gewoon open en de zorg aan patiënten kan in de meeste gevallen gewoon plaatsvinden, zo laten beide ziekenhuizen in een verklaring weten.